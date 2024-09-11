Лавров заявил, что РФ инвестировала в иракский энергетический сектор более $ 19 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем российских инвестиций в энергетический сектор Ирака составляет $19 млрд, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих российских нефтяных компаний успешно реализуется ряд крупных проектов", - сказал он в среду на церемонии открытия выставки, посвященной 80-летию установления дипотношений с Ираком.

По словам министра, "общий объем российских инвестиций в иракский энергетический сектор превышает 19 млрд долларов". "Основная доля приходится на "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", - сказал Лавров.

Как он подчеркнул, "Ирак остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров в арабском мире и сегодня".