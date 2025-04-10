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"ЛУКОЙЛ" обсудил с главой кабмина Ирака планы увеличения добычи по проектам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Мухаммед аль-Судани обсудил с делегацией российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" ее планы по увеличению добычи в стране.

Согласно сообщению пресс-службы главы иракского правительства, речь шла о нефтяном месторождении Западная Курна-2 в провинции Басра, а также нефтяном месторождении Эриду, расположенном в провинциях Ди-Кар и Аль-Мутанна.

Премьер-министр подчеркнул необходимость ускорения проектов для обеспечения поставок нефти, а также природного газа, который будет использоваться для электростанций.

Российская компания со своей стороны проинформировала об основных моментах, препятствующих в реализации проектов НК в Ираке. Премьер-министр поручил министерству нефти рассмотреть эти вопросы и принять необходимые меры для их решения, добавляется в сообщении.

"ЛУКОЙЛ" добывает в Ираке нефть на месторождении Западная Курна-2 - втором по величине в мире с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей. У "ЛУКОЙЛа" 75% в проекте, у иракской госкомпании North Oil Company - 25%. В настоящее время добывается более 480 тыс. баррелей в сутки.

Помимо этого, российская НК ведет разработку Блока 10, где было открыто месторождение Эриду. Блок 10 площадью 5,6 тыс. кв. км расположен на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от города Басра. Доли в проекте: "ЛУКОЙЛ" - 80% (оператор), японская Inpex Сorporation - 20%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная Южная нефтяная компания. Весной 2023 года "ЛУКОЙЛ" получил одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду. После этого партнеры планировали приступить к реализации плана разработки с проектным уровнем добычи 250 тыс. баррелей в сутки. Предполагаемая добыча нефти на первом этапе в объеме 30 тыс. баррелей в сутки должна быть достигнута в 2025 году.

Ирак ЛУКОЙЛ
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