Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ИФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал глава государства в среду на совещании с членами кабмина.

Он отметил, что "в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются".

"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", - заявил Путин.

Доля США и Европы в структуре реализации никеля одно время была более 30%, но снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США нет. Сталкиваясь с логистическими и финансовыми ограничениями, "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%. Доля поставок в страны СНГ выросла до 17%. Поставлять на склады Лондонской биржи металлов (LME) "Норникель" не может после очередного этапа санкций, принятых в середине апреля. Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

При этом общие продажи металлов "Норникеля" падают из-за снижения цен и логистических проблем на фоне усиления геополитических рисков: по итогам полугодия выручка сократилась на 22%, до $5,6 млрд. Из-за трудностей с расчетами, отказов клиентов от поставок и необходимости предоставлять им скидки "Норникель" сейчас может твердо рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода, говорил глава компании Владимир Потанин. Стоимость транзакций, различные комиссионные вознаграждения, оплата услуг посредников достигают 5-7% от стоимости продукции.

"ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана с полным технологическим циклом, осенью 2023 года была включена Минторгом США в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR). Еще раньше ведущие зарубежные покупатели Boeing и Airbus заявили об отказе от продукции российской компании, хотя прямые ограничения на российский титан не вводились.

ГК "Росатом" не раскрывал объемы экспорта урана из РФ по итогам 2023 г., отметив в своем отчете за прошедший год только, что компания занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Там же "Росатом" сообщал, что выполнил все обязательства по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Производство урана в РФ в 2023 г. составило 2,7 тыс. т, у госкорпорации также есть производственные мощности в Казахстане.