Песков отметил, что идея подумать над ограничением экспорта не вызвана поставками оружия Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Предложение президента РФ Владимира Путина подумать над определенными ограничениями поставок никеля, урана, титана на внешний рынок не являются ответом на поставки Западом оружия Киеву, а связано с незаконными рестрикциями в отношении РФ, заявили в Кремле.

"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это предложение определенным ответом на поставки Киеву вооружений.

Он сообщил, что пока "никакой конкретики нет". "Это было предложение подумать не в урон себе, не во вред себе, не нанося урона своим собственным интересам. Ну, здесь подумают", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

11 сентября Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряд других, при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

Доля США и Европы в структуре реализации никеля одно время была более 30%, но снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США нет. Сталкиваясь с логистическими и финансовыми ограничениями, "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%. Доля поставок в страны СНГ выросла до 17%. Поставлять на склады Лондонской биржи металлов (LME) "Норникель" не может после очередного этапа санкций, принятых в середине апреля. Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

При этом общие продажи металлов "Норникеля" падают из-за снижения цен и логистических проблем на фоне усиления геополитических рисков: по итогам полугодия выручка сократилась на 22% до $5,6 млрд. Из-за трудностей с расчетами, отказов клиентов от поставок и необходимости предоставлять им скидки "Норникель" сейчас может твердо рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода, говорил глава компании Владимир Потанин. Стоимость транзакций, различные комиссионные вознаграждения, оплата услуг посредников достигают 5-7% от стоимости продукции.

"ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана с полным технологическим циклом, осенью 2023 года была включена Минторгом США в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR). Еще раньше ведущие зарубежные покупатели Boeing и Airbus заявили об отказе от продукции российской компании, хотя прямые ограничения на российский титан не вводились.

ГК "Росатом" не раскрывал объемы экспорта урана из РФ по итогам 2023 года, отметив в своем отчете за прошедший год только, что компания занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Там же "Росатом" сообщал, что выполнил все обязательства по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Производство урана в РФ в 2023 году составило 2,7 тыс. т, у госкорпорации также есть производственные мощности в Казахстане.