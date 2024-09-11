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Минюст РФ предложил лишить в Крыму статуса нотариусов, имеющих гражданство Украины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ добивается лишения статуса более 20 крымских нотариусов, имеющих гражданство Украины, сообщили в ведомстве.

"Минюст России предложил нотариальной палате республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Минюста.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате "нотариусом не может быть лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором РФ".

"Вместе с тем, были выявлены случаи нарушения законодательства РФ о нотариате в отношении 23 нотариусов республики Крым, из них - 22 действующих нотариуса", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в период с 2014 по 2020 годы "нотариусы пересекали государственную границу РФ с использованием национальных и заграничных паспортов Украины".

"Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате", - заявили в Минюсте.

Там добавили, что ведомство "просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать обращение нотариальной палаты республики Крым в суд с требованием о лишении статуса вышеуказанных нотариусов".

Минюст РФ Крым Украина
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