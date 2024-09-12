Вопрос дефицита энергомощности на юге РФ может быть решен назначением инвестора

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о вероятном назначении инвестора в строительство генерации для решения проблемы энергодефицита на юге может быть вынесен на правительственную комиссию, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах конференции "Энергия для потребителей".

"Вопрос определения компаний, ответственных за строительство новой генерации на юге будет рассматриваться на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Новака", - сказал он.

По его словам, на этой комиссии будут определены и сроки строительства генерации. "Правительственная комиссия выслушает предложения компаний, глубину проработки проектов и примет решение", - отметил Максимов.

В ходе конференции глава "Совета рынка" Максим Быстров предположил, что, вероятнее всего, инвестора для юга будут назначать. "Конкурс на юге провалился, никто даже за эти, как говорят потребители, "огромную доходность и раздутые капексы" не пришел, никто не захотел строить на юге за эти цифры. Таким образом сейчас правительство стоит перед дилеммой - реагировать надо, реакция всегда дороже, чем планирование, потому что это быстрая история, надо строить <...> Сейчас, скорее всего, правительство будет назначать генераторов, тех, кто будет строить", - сказал Быстров.

При этом экс-замминистра энергетики и глава набсовета "Совета рынка" Павел Сниккарс сообщил журналистам, что правительству было предложено назначить инвесторов в генерацию на юге. "Мы предложили правительству назначить по механизму подобному Новоленской (ТЭС, инвестором в которую ранее по решению правительства было определено "Интер РАО" - ИФ) генерирующие компании. Сформулировали свои предложения, попросили Александра Валентиновича (Новака - ИФ) принять решение о вынесении на заседание правительственной комиссии этих решений", - сказал он журналистам, пояснив, что речь идет о назначении генерирующих компаний исполнителями проектов строительства генерации на юге.

По его словам, он не видит смысла "проводить переторговку, пересборку". Он отметил, что предложения по проектам на юге ранее подавались ГЭХом, "ЛУКОЙЛом", "Интер РАО" и "Технопромэкспортом". "Правильно бы было распределить", - сказал он, отметив, что можно построить блоки уже на действующих станциях, а не только строить новые.

Как сообщалось, "Системный оператор" на прошедшем 14-15 августа конкурсном отборе на строительство новой генерации на юге РФ не смог выбрать проект, соответствующий требованиям отбора. Согласно распоряжению правительства РФ о проведении конкурса, генерирующие объекты должны быть расположены на территории приемной части энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края в энергорайоне "Центральная Кубань". Мощность построенных объектов должна составить 855-941 МВт, а сроки ввода были намечены на июль 2029 г.