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Два Ту-22м3 отработали учебные задачи по поражению кораблей над Балтийским морем

На отдельных этапах полета российскую авиацию сопровождали истребители иностранных государств

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи двух сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22м3 дальней авиации ВКС РФ в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" отработали поражение корабельной группировки условного противника над нейтральными водами в акватории Балтийского моря, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение полёта обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более пяти часов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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В министерстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в ведомстве.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

Минобороны РФ Балтийское море
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