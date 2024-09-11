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Два российских Ту-160 провели патрулирование вод Баренцева и Норвежского морей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024".

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, продолжительность полета составила более девяти часов.

Минобороны РФ Баренцево море Норвежское море
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