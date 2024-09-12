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В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не сомневаются, что решение о разрешении Украине применять дальнобойное оружие для ударов по территории России было принято давно, до состоявшегося на днях визита в Киев глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, когда идут разговоры, вот Блинкен, Лэмми ездили в Киев, - такая инсценировка была достаточно понятная. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудии для атаки на территории РФ было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

США Сергей Лавров Украина Киев
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