Президент РФ считает, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине - ИФ) - это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией", - отметил президент.

"А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", - сказал Путин.

Он также заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ни что иное как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил президент РФ.

Глава государства назвал подменой понятий муссируемые в США и ЕС обсуждения о том, чтобы разрешить Украине использование высокоточного западного оружия для ударов вглубь РФ.

"Происходит попытка подмены понятий. Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит - с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами", - заявил Путин.

"Но, когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства - это совершенно другая история", - подчеркнул российский лидер.