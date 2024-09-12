Суперкомпьютер "Сергей Годунов" Института математики СО РАН стал в два раза мощнее

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты группы компаний РСК завершили плановую модернизацию суперкомпьютера "Сергей Годунов" в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, сообщается в пресс-релизе РСК.

В итоге суммарная пиковая производительность этого вычислительного комплекса достигла 114,67 Терафлопс (триллионов операций в секунду) — из них 75,87 Тфлопс на центральных процессорах и 38,8 Тфлопс на графических ускорителях.

Проект модернизации выполнен на средства гранта для обновления приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".