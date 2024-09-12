Минобрнауки следит за случаями повышения стоимости обучениях в вузах выше уровня инфляции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России следит за случаями повышения стоимости обучения в вузах выше уровня инфляции; всего 20% образовательных программ сохранили стоимость обучения на этот учебный год на уровне 2023 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Если брать и сравнивать 2024 год по отношению к 2023 году, то у нас больше 70 тысяч образовательных программ в вузах реализуются. Примерно по 20% программ стоимость не изменилась, осталась на уровне 2023 года, по 80% программ стоимость изменилась - во многом в пределах инфляции, хотя есть и выше уровня инфляции", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что Минобрнауки внимательно следит за ситуациями, когда стоимость обучения повышается выше уровня инфляции. "Каждая такая ситуация, она индивидуальна, потому что стоимость обучения выше инфляции, она может быть обусловлена тем, что это уникальная нишевая программа", - пояснил министр.