Замглавы Минобороны РФ принял участие в Сяншаньском форуме по безопасности в КНР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин принял участие работе XI Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине, сообщает российское оборонное ведомство в пятницу.

"В своем выступлении, на первой пленарной сессии, генерал-полковник Александр Фомин довел российские подходы к ключевым вопросам безопасности в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

"На полях" конференции состоялись двусторонние встречи Фомина с главами делегаций Китая, Брунея, Лаоса, Монголии и Ирана, в ходе которых стороны подробно обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Пекинский Сяншаньский форум-одна из ведущих международных платформ для обсуждения проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая проводится ежегодно Ассоциацией военных наук и Институтом международных стратегических исследований КНР. Цель форума - укрепление сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, содействие региональному миру и стабильности путем объединения подходов и расширения взаимодействия.