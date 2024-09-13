Председатель КНР пообещал добиваться прочного и безопасного мира на планете

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Китай последовательно выступает за формирование на планете обстановки мира и безопасности, устранение причин конфликтов и будет прилагать усилия в этом направлении, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай реализовал глобальную инициативу по обеспечению безопасности и постоянно добивался консенсуса от всех сторон в целях содействия устранению коренных причин международных конфликтов, улучшения управление глобальной безопасностью и прилагает неустанные усилия для построения на планете прочного мира и всеобщей безопасности", - говорится в приветствии китайского руководителя участникам открывшегося в Пекине 11-го Сяншаньского форума по безопасности.

Он выразил надежду, что форум "будет и впредь поддерживать дух равенства, открытости (...), формировать консенсус и углублять взаимное доверие, а также вносить новый и более весомый вклад в совместное решение проблем глобальной безопасности".

Министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на открытии форума, призвал к решению всех международных конфликтов мирным путем.

"Для решения таких острых проблем, как кризис на Украине и израильско-палестинский конфликт, содействие миру и переговорам является единственным выходом", - сказал министр, добавив, что все страны должны содействовать "мирному развитию и инклюзивному управлению".

Он заявил, что "крупные страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении глобальной безопасности, отказаться от мышления с нулевой суммой и воздерживаться от запугивания малых и слабых".

"Страны, независимо от того, большие они или маленькие, развитые или развивающиеся, должны иметь равное право участвовать в международных делах, высказывать свои потребности и отстаивать свои законные права и интересы", - подчеркнул Дун Цзюнь.

По его словам, Китай будет укреплять военные связи со странами региона и "углублять и расширять военные отношения с развивающимися странами по всем направлениям".

В работе форума принимают участие делегации более 90 стран мира, в том числе России.