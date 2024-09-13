Деятельность польского телеканала Belsat признана нежелательной в РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о нежелательности работы в России польского телеканала Belsat, критикующего интеграцию в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в пятницу.

Belsat - телеканал, созданный на основании соглашения министерства иностранных дел Польши и АО "Польское телевидение", из средств которых и осуществляется его финансирование, отметили в Генпрокуратуре.

По ее данным, ежедневное вещание телеканал в спутниковом и цифровом форматах ведет на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках. Аудиторию канала в основном составляют жители Белоруссии и России.

"Основными декларируемыми направлениями деятельности Belsat являются предоставление аудитории доступа к якобы непредвзятой и независимой информации, так называемым точным сведениям о происходящих в мире событиях. Организация преподносится ее создателями и авторами как независимая площадка для продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что "одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии".

В Генпрокуратуре добавили, что Belsat активно сотрудничает и распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории РФ.