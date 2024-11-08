Украинская НПО, финансируемая западными странами, признана нежелательной в РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельности украинской неправительственной организации "Центр інформаціi про права людини" (ZMINA), сообщило ведомство в пятницу.

"Данная организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики Российской Федерации, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений", - заявили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что с начала специальной военной операции НПО "активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде нашей страны".

По данным прокуратуры, центр финансируется Госдепартаментом США, правительствами Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также рядом неправительственных структур, в том числе People In Need (Чехия) и Freedom House (США), которые также признаны в России нежелательными.