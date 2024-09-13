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Рост пассажиропотока авиакомпаний РФ в августе замедлился до 2,8%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рост пассажиропотока российских авиакомпаний в августе 2024 года относительно того же месяца прошлого года замедлился до 2,8%, следует из оперативных данных Росавиации.

В абсолютном выражении показатель составил 12,1 млн человек.

В предыдущие месяцы 2024 года рост перевозок в годовом выражении был более стремительным: максимальный уровень был зафиксирован в феврале (+9,9%), минимальный - в июле (+4,3%).

Совокупная занятость кресел перевозчиков в августе выросла на 1,3 процентных пункта - с 91,7% до 93%, уточнили в Росавиации. В топ-5 крупнейших компаний по пассажиропотоку вошли "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии": суммарно они перевезли 8,4 млн человек (+3,4%).

По итогам 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний превысит заложенный в комплексную программу развития авиаотрасли прогноз в 98,1 млн человек и увеличится минимум на 5% относительно прошлогоднего показателя, сообщал "Интерфаксу" глава Минтранса Роман Старовойт. В 2023 году итоговый показатель составил 105,4 млн пассажиров (+10,7%).

Аэрофлот S7 Победа Минтранс Уральские авиалинии S7
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