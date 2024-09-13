Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о многомиллионной взятке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья и ректор вуза задержаны по подозрению во взяточничестве на 25 млн рублей, сообщили в Следственном комитете России.

"Задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст. 290 УК, ч. 4 ст. 291.1 УК, ч. 5 ст. 291 УК)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2024 года "подозреваемый, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника - ректора вуза получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе".

Имен задержанных СК не назвал.

Позднее телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил, что Тверской суд столицы арестовал по ходатайству следствия ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Затем суд стал рассматривать вопрос о выборе меры пресечения бывшему первому зампреду правительства Московской области Илье Бронштейну.