Поиск

Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о многомиллионной взятке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья и ректор вуза задержаны по подозрению во взяточничестве на 25 млн рублей, сообщили в Следственном комитете России.

"Задержаны бывший первый заместитель председателя правительства Московской области, ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений (ч.4 ст. 290 УК, ч. 4 ст. 291.1 УК, ч. 5 ст. 291 УК)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2024 года "подозреваемый, состоя в должности первого заместителя председателя правительства Московской области, через посредника - ректора вуза получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе".

Имен задержанных СК не назвал.

Позднее телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил, что Тверской суд столицы арестовал по ходатайству следствия ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Затем суд стал рассматривать вопрос о выборе меры пресечения бывшему первому зампреду правительства Московской области Илье Бронштейну.

Московская область СКР Илья Бронштейн Андрей Лубский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Wildberries не согласна с прогнозами по заморозке строительства складов

Программы льготных автокредитов и лизинга в 2024 году дофинансированы на 14,5 млрд рублей

В ГД внесли проект о досрочной принудительной лицензии на зарубежные патенты для компаний РФ

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на ухудшении условий внешней торговли

Военные заявили о продолжении наступательных действий против ВСУ в Курской области

Следствие арестовало счета экс-замминистра обороны Попова на 30 млн руб.

Деятельность польского телеканала Belsat признана нежелательной в РФ

Названы имена шести британских дипломатов, лишенных аккредитации в РФ

Названы имена шести британских дипломатов, лишенных аккредитации в РФ

ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов

Минобороны РФ сообщило о 20 сбитых дронах ВСУ над шестью российскими регионами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });