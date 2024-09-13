Арестован бывший первый зампред правительства Подмосковья Бронштейн

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал экс-первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна, задержанного по уголовному делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Этот же суд ранее 13 сентября отправил в СИЗО ректора Корпоративного университета развития образования Андрею Лубскому.

Фигурантам вменяется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК) соответственно.

О задержании Бронштейна, Лубского, а также гендиректора коммерческой организации, подозреваемой в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК) сообщил СКР.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через Лубского получил от женщины взятку на сумму в 25 млн руб "за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе".

Бронштейн с 2021 года замещал должность министра образования Московской области, в 2024 году занял должность первого зампреда областного правительства, которую покинул в начале сентября.