Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале до 4,1% с 4%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2024 года составил 4,1% в годовом выражении после роста на 5,4% в I квартале, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат повысил свою предварительную оценку за второй квартал, сделанную в середине августа и равнявшуюся 4,0%.

Оценка Росстата за I полугодие 2024 года также выросла до 4,7% с 4,6% по предварительной оценке.

"Объем ВВП России за II квартал 2024 г. составил в текущих ценах 46 трлн 269,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2023 г. составил 104,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2024 г. по отношению ко II кварталу 2023 г. составил 110,9%. Объем ВВП за I полугодие 2024 г. составил в текущих ценах 89 трлн 509,3 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2023 г. составил 104,7%", - говорится в сообщении Росстата.

"Увеличение индекса физического объема ВВП во II квартале (на 0,1%) по сравнению с предварительной оценкой обусловлен уточнением темпов промышленного производства (на 0,7% - Росстат ранее уточнил рост промпроизводства во II квартале до 4,4% с 3,7%), а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий", - отмечают в Росстате.

Согласно данным Росстата, валовая добавленная стоимость во II квартале выросла в годовом сравнении в обрабатывающей промышленности на 8,1%, в оптовой и розничной торговле на 8,0%, в области информации и связи на 19,2%, в финансовой и страховой деятельности на 16,4%, в строительстве на 5,6%.

Снизилась валовая добавленная стоимость во II квартале в сфере добычи полезных ископаемых на 1,1%, в сфере здравоохранения и социальных услуг - также на 1,1%.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов отметил, что данные за второй квартал и первое полугодие "подтверждают, что структурные преобразования в экономике дают ощутимые результаты".

"Основной вклад вносят отрасли, ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса - это обрабатывающая промышленность (машиностроительный комплекс, пищевая промышленность, фармацевтика), строительство, торговля, туризм. Также значительный рост демонстрируют отрасли, направленные на технологическое развитие, такие как IT-сектор и наука. В совокупности эти отрасли обеспечили почти три четверти общего роста экономики во II квартале", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий Денисова.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в начале сентября улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 3,9% с апрельских 2,8%. Минэкономразвития также повысило прогноз роста ВВП и на 2025-2027 годы - теперь министерство ожидает рост в 2025 году на 2,5% (2,3% по прогнозу в апреле), в 2026 году - на 2,6% (2,3%), в 2027 году - на 2,8% (2,4%).

Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает роста в интервале 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,6%, в 2025 году - на 1,9%.