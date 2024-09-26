ЕБРР повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,6% с 2,5%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 3,6% с 2,5% в майской версии, говорится в опубликованном региональном обзоре ЕБРР.

Прогноз ЕБРР по росту ВВП России на 2025 год остался прежним и составляет 1,5%.

"В России рост ускорился с 3,6% в 2023 году до 4,7% в I полугодии 2024 года, с высокой активностью в производственном секторе, поскольку цена на экспорт нефти из России, по оценкам, увеличились более чем на 10% в годовом сравнении, а торговля со странами, не участвующими в санкциях, была активной. Ожидается, что рост замедлится до 3,6% в 2024 году и до 1,5% в 2025 году, что будет соответствовать среднесрочному потенциалу роста, отражающему ограничения на рынке труда", - говорится в обзоре ЕБРР.

25 сентября Организация экономического сотрудничества и развития улучшила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,7% с ожидавшихся в мае 2,6%. Оценка подъема ВВП страны в 2025 году повышена до 1,1% с 1%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%. Банк России ожидает роста ВВП в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов в среду заявил журналистам, что "пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет - без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх".

"Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год - предсказуемо занижены. Очевидно, что в прогнозе ОЭСР не учтена реализация инициированных президентом новых национальных проектов - эффективных инструментов управления, которые обеспечили развитие нашей страны в условиях беспрецедентных вызовов. Российская экономика продолжит устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительского спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала", - прокомментировал Денисов.