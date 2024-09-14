Военные заявили о высадке морского десанта на Чукотку в рамках учений "Океан-2024"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024" Арктическая экспедиционная группировка войск Северного флота провела высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов"", - говорится сообщении ведомства.

Учение по высадке сил морского десанта прошло в несколько этапов.

Как отметили в Минобороны, на первом этапе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" корабельной артиллерией подавил огневые точки условного противника на побережье и обеспечил благоприятные условия для высадки морского десанта.

Десантирование бронетехники на побережье отрабатывалось на втором этапе учения. "Оно было проведено способом "на упор", при котором десантный корабль вплотную подошёл к береговой черте и техника вышла непосредственно на берег", - пояснили в министерстве.

Огневую поддержку высадки морского десанта также осуществляли корабельные вертолёты Ка-27, поднимавшиеся с борта БПК "Вице-адмирал Кулаков", сообщило Минобороны.

"На необорудованное побережье Чукотского полуострова морские пехотинцы Северного флота высадились на двухзвенных тягачах "Витязь"", - отметили в ведомстве.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало ранее Минобороны, учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.