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Корабли СФ отработали в Баренцевом море электронные пуски ракет по подлодке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) с применением ракетного комплекса "Ответ" электронным пуском поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в ходе поиска подводной лодки условного противника группа взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и противолодочной авиацией - вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38.

В состав корабельной противолодочной поисково-ударной группы вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и малый противолодочный корабль "Снежногорск".

"На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения с применением противолодочного вооружения - стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" применил противолодочный ракетный комплекс "Ответ" электронным пуском", - добавили в Минобороны.

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СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало ранее Минобороны, учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.

Минобороны РФ Северный флот Баренцево море Океан-2024
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