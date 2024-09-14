Военные в рамках учений отразили атаку на нефтевышку в Каспийском море

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с морской пехотой в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" отразили атаку условного противника на нефтедобывающую вышку в Каспийском море, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с подразделением морской пехоты отработали задачи по отражению атаки "противника" на нефтедобывающую вышку, расположенную в морской акватории, и организовали охрану и оборону важного инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, боевые пловцы и водолазы-разведчики провели разведку вблизи стратегического объекта и обеспечили безопасный подход к нему штурмовой группы для взятия его под контроль.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало ранее Минобороны, учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.