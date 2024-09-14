В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Желанное Первое в ДНР

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" взяла под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике и отразила две украинские контратаки, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По словам военных, отражены две контратаки ВСУ, нанесено поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.

"ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М-777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

"Отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили военные.

По информации Минобороны РФ, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, три единицы артиллерийского вооружения, две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.

По их словам, российские военные отразили три контратаки ВСУ, потери армии Украины составили: до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три пикапа и пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка (ДНР) и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что группировкой войск "Восток" отражена одна украинская контратака, потери ВСУ за сутки составили: до 105 военнослужащих, танк, гаубица и полевой склад боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области", - заявили в военном ведомстве.

Военные сообщили, что потери армии Украины составили: до 110 военнослужащих, два автомобиля и две единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили: до 80 военнослужащих, семь автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения и полевой склад боеприпасов.

Российские военные за сутки сбили три ракеты ВСУ ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника, говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по аэродромной инфраструктуре, местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ.

В Минобороны РФ заявили, что нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 132 районах.

В сообщении министерства сказано, что с начала специальной военной операции уничтожено 642 украинских самолета, 283 вертолета, более 31,5 тыс. дронов, 579 зенитных ракетных комплексов.

За этот период уничтожено более 18 тыс. украинских танков и других боевых бронемашин, свыше 1,4 тыс. боевых машин РСЗО, более 14,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, более 26 тыс. единиц специальной военной автотехники.