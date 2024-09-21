Мирный житель погиб, восемь пострадали от украинских обстрелов ДНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что за субботу "со стороны ВСУ совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 100 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".