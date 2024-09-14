РФ не исключает введения точечных ограничений на экспорт урана, титана и никеля

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве не исключают возможности введения точечных страновых ограничений на экспорт урана, титана и никеля, однако взвешивают все возможные последствия такого решения, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что эта тема попала в публичное пространство - само по себе сигнал", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы взвешиваем за и против, pro et contra, взвешиваем последствия от этого, - здесь нельзя рубить с плеча. Президент, федеральные органы исполнительной власти, структуры, которые этим занимаются на постоянной основе, не будут, поддаваясь эмоциям, ничего в этой сфере решать так, чтобы потом об этом пожалеть. Это не тот подход, он несвойственен совершенно нашей линии в данной сфере", - подчеркнул Рябков.

Он добавил: "Поэтому посмотрим, как оно пойдет дальше, но нельзя исключать никакие жесткие ответные меры. На сегодня действия США и их западных и не только западных сателлитов приобрели размах тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России. Соответственно жесткость наших ответов будет тоже максимальной".

Рябков продолжил: "Я не готов сказать, будут ли эти рестрикции введены, и если будут, то когда".

"Но, безусловно, вся уже нормативная база в этой сфере в виде соответствующих распоряжений правительства, в виде решений федеральных органов исполнительной власти четко отличает страны глобального большинства, с которыми мы работаем на партнерской взаимовыгодной основе, и недружественные государства. Вообще недружественные государства - это некий эвфемизм, который в значительной степени завязан на правовые аспекты, а по факту это наши враги, - с врагами нужно говорить жестко", - резюмировал замминистра.