В Кремле заявили, что решения по ограничению экспорта урана будут принимать осторожно

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Решения, связанные с возможностью ограничения поставок на мировой рынок российских урана, титана и никеля, будут приниматься осторожно, в том числе чтобы не потерять позиции на конкурентном рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, и, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил у себя в телеграм-канале.

"Свято место пусто не бывает" - и место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти займет другая нефть, и так далее, и тому подобное. И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что никто не будет действовать в ущерб России, рассматривая идею по ограничению поставок, и об этом, напомнил он, говорил президент РФ.

"Первое - нам нужно отвечать, на, я бы сказал, не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес. И второе - как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решения такого вида иногда имеют достаточно благотворное влияние на то, чтобы подстегнуть отрасли к более полному и высокотехнологичному импортозамещению.

Отвечая на вопрос, продолжают ли недружественные страны покупать российскую продукцию, в отношении которых сами же вводили ограничения на поставки, он сказал: "Международные рынки - это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих, и введение санкций одной стороны совершенно не означает, что рынок автоматически будет захлопывать какие-то двери перед продукцией этой страны. Находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки - и все равно товары на мировой рынок попадают. Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков".

То есть санкции, продолжил Песков, имеют негативные последствия на мировую экономику в целом.