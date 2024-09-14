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Минобороны РФ заявило о возвращении 103 захваченных в плен в Курской области военных

По его данным, все освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, Украине переданы 103 военнопленных ВСУ.

"14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области", - говорится в сообщении.

"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, все российские военные, освобожденные из украинского плена, находятся в Белоруссии.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при возвращении российских военных из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как заявили в министерстве, все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область ВСУ
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