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Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Обмен пленными с Украиной, отражение украинских контратак в Курской области, арест министра труда Северной Осетии, кандидат на пост главы Федерации гимнастики России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ сообщили об обмене пленными 103 на 103. Освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

- Российская армия отразила пять контратак ВСУ в Курской области и пресекла пять попыток противника прорваться через госграницу, заявило Минобороны РФ.

- Министр труда Северной Осетии Алина Айдарова арестована на месяц по делу о превышении полномочий.

- Глава РЖД Олег Белозеров выдвинут на пост руководителя объединенной Федерации гимнастики России.

- "Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ. Гол забил новичок "Зенита" Лусиано Гонду.

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