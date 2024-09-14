Военные заявили об ударах по ВСУ при наступательных действиях в Курской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия в Курской области и наносит удары по подразделениям ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сообщении.

Российская армия отразила контратаки ВСУ в Курской области и пресекла новые попытки противника прорваться через госграницу, заявило Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки ("Север") отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое", - сказано в сообщении министерства.

"Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, авиацией, артиллерией и действиями войск нанесены удары по подразделениям и технике 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный.

Минобороны РФ заявило, что российской авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.

Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес удар по личному составу и технике украинской армии в курском приграничье, сообщили в министерстве.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожив цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Также военное ведомство заявило об уничтожении боеприпасом "Ланцет" украинской самоходной артиллерийской установки Krab в приграничном районе Курской области.

"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесополосы в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка (САУ) ВСУ, которая вела огонь в сторону российских войск", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"

Потери ВСУ

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей", - говорится в сообщении.

По словам военных, всего за время боевых действий на курском направлении потери армии Украины составили: более 13100 военнослужащих, 110 танков, 44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

В Минобороны РФ заявили, что за все время боевых действий также уничтожено: восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, девять радиолокационных станций и 13 единиц инженерной техники.

"Пять военнослужащих ВСУ взяты в плен", - заявили военные.

В Минобороны РФ отметили, что операция по уничтожению подразделений ВСУ продолжается.