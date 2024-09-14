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Число раненых при атаках ВСУ в Белгородской области выросло до пяти человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаках со стороны Украины в Шебекинском городском округе.

"Количество раненых на участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырех. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, в ходе осмотра выявлено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Осколками посечены еще три легковых автомобиля.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на автодороге Шебекино - Белгород ранения получили три человека. Еще одна женщина пострадала в селе Вознесеновка - украинский дрон влетел в одно частного дома.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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