Четыре человека ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны Украины по территории Шебекинского городского округа.

"На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате попадания снаряда три мирных жителя получили ранения. Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

"В селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Женщине с минно-взрывной травмой и контузией медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказалась", - сообщил Гладков.

Также в Шебекинском горокруге загорелась подстилка в лесном массиве. Пожарные расчеты выехали на место.