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Министр труда Северной Осетии арестована на месяц по делу о превышении полномочий

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владикавказа арестовал до 11 октября министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

"В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство (...) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айдаровой А. К., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п."г" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой А. К. сроком на один месяц до 11.10.2024", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МВД республики сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами министерства труда и социального развития РСО-Алания при заключении государственных контрактов, министр задержана. Отмечалось, что дело возбуждено по п."г" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с января 2022 года по май 2023 года подозреваемые без применения конкурентных способов определения поставщика заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на общую сумму более 35 млн рублей.

Сообщалось также, что Айдарова задержана на 48 часов.

Накануне глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем телеграм-канале, что Айдарову обвиняют в превышении полномочий, ведется следствие.

Северная Осетия Алина Айдарова
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