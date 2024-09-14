При обстреле в Белгородской области погибла жительница села Безлюдовка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках на Шебекинский городской округ, в результате которых погиб один человек.

"У нас опять погиб мирный житель. В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, в поселке Маслова Пристань в результате прилетов боеприпасов загорелись гаражи. В Шебекинском городском округе в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы.