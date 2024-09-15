Мирный житель ранен после атаки дрона под Белгородом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над пригородом областного центра.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит беспилотный летательный аппарат. В поселке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по данным Гладкова, в здании промышленного предприятия повреждена кровля.