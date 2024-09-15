Несколько десятков очагов природных пожаров зафиксировано в Ростовской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели Ростовской области ликвидируют порядка 30 природных пожаров на территории региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, наиболее сложная ситуация - в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Эвакуированы 20 человек.

Кроме того, обострилась обстановка в населенных пунктах Аксайского района: там горит восемь домовладений в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.

Как отметил Голубев, в ликвидации огня задействовано 2 061 человек и почти 300 единиц техники. "Регулярно получаю информацию о работе спасателей. Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне", - написал он.