Трава и пятнадцать домов горят на площади 6 тыс. кв. м в Ростовской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Аксайском районе Ростовской области, где огонь с горящей травы перекинулся на 15 частных домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"Наиболее сложная пожарная обстановка сейчас в Аксайском районе. В СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Предварительно, общая площадь на данный момент 6 000 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к ликвидации пожара в садовом товариществе привлечено более 50 человек и 16 единиц техники.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов уточнил журналистам, что применение авиации в данный момент на месте возгорания невозможно из-за погодных условий.

"В настоящее время объявлен повышенный ранг пожара. Применение авиации невозможно из-за порывов ветра", - сказал он.

Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский написал в своем телеграм-канале, что на базе одной из гостиниц для жителей домов, пострадавших от огня, открыли пункт временного размещения.

Он отметил, что в тушении пожара задействованы пожарные расчёты не только из Аксайского района, но и из Ростова-на-Дону и Батайска, также помощь оказывают добровольные пожарные.

Ранее сообщалось, что с начала суток в Ростовской области зарегистрировано 60 пожаров. Работу пожарно-спасательных расчетов осложняет сильный, порывистый ветер.

Пожарным в воскресенье удалось локализовать возгорание в Аксае, где огонь со склада стройматериалов перекинулся на частные дома.