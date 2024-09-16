В ростовском Аксае тушат пожар на центральном рынке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Аксае Ростовской области в ночь на понедельник загорелись торговые павильоны на центральном рынке, пожар локализован, ликвидировано открытое горение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 3:33 мск, его площадь составляла 2 тыс. кв. м, сообщил собеседник агентства.

По последним данным, пожар распространился 25 павильонов, он локализован на 2 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировано.

К борьбе с огнем привлечены 124 человека, задействовано 38 единиц техники.