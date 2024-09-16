Пожар на центральном рынке в ростовском Аксае потушен

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на центральном рынке города Аксая Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 07:01 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник на улице Ленина 16 в Аксае Ростовской области загорелся рынок. Изначально сообщалось, что горит 20 торговых павильонов. Позже их количество увеличилось до 25. Пожал был локализован на площади в 2 тыс. кв. м.

На месте работали 124 человека и 38 единиц техники.