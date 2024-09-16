Иностранец задержан в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ России задержали гражданина одной из стран СНГ, подозреваемого в подготовке совершения диверсий на территории РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области в понедельник.

"Иностранный гражданин прошел специальную подготовку по проведению диверсионно-террористических акций на базе ГУР МО Украины в полевом лагере в Киевской области. А затем через территорию третьих стран прибыл в Россию (...). В дальнейшем он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый действовал по заданию украинских специальных служб. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. б ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).