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ФСБ сообщила о задержании жителя Биробиджана за подготовку диверсий

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что ее сотрудники задержали жителя Биробиджана, которого могли завербовать с Украины для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель г. Биробиджана, 2001 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети Интернет", - сказано в сообщении.

По версии следствия, мужчина действовал по указанию службы безопасности Украины, "занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО "РЖД"".

"В ходе следственных действий по адресу его проживания и в гараже обнаружены приготовленные им средства террора, а также средства связи для контактов с украинскими спецслужбами", - сказали в ФСБ.

Следственное подразделение УФСБ по Еврейской автономной области возбудило против задержанного уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России "Террористический акт", ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России "Диверсия" и ст. 275 УК России "Государственная измена".

По этим статьям предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием", - заявили в спецслужбе.

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