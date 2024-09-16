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Все лесные пожары в Туве локализованы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Количество лесных пожаров в Туве сокращается, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале в понедельник.

"Все пять действующих очагов локализованы. Выражаю благодарность всем командам других регионов, которые прибыли в Туву и помогали нам бороться с лесными пожарами в это жаркое лето. Сегодня они начинают отбывать домой, группировку сил уменьшили до 126 человек", - написал Ховалыг.

По его словам, власти Тувы готовятся снять режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

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"Поручил министерству лесного хозяйства и природопользования Тувы подготовить соответствующее постановление. Также предусмотрим послабление особого противопожарного режима - посещать леса станет возможно по пропускам", - уточнил Ховалыг.

По данным правительства Тувы, на утро понедельника на землях лесного фонда республики лесные пожары действуют на общей площади 13 451 га в Тандинском, Кызылском и Каа-Хемском районах. За сутки ликвидировали один пожар на 5 597 га в Балгазынском лесничестве.

Как сообщалось, с 17 августа в республике из-за сложной лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Тува
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