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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Площадь лесных пожаров в Туве увеличилась до 27,4 тыс. га

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 лесных пожаров общей площадью свыше 27 тыс. га ликвидируют в Туве, сообщается в телеграм-канале правительства республики в понедельник.

"По данным Региональной диспетчерской службы, на 9 утра на землях лесного фонда Тувы действует 23 пожара на 27 тыс. 438,70 га. Четыре из них локализованы на площади 1 тыс. 391 га в Тандинском, Тес-Хемском, Каа-Хемском и Тоджинском лесничествах", - говорится в сообщении.

Ликвидированы за сутки два пожара в Чаданском и Тандинском лесничествах.

Зарегистрированы очаги на территории Тандинского, Чеди-Хольского, Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского районов, а также в заповеднике "Азас".

Тушат лесные пожары 520 человек, в том числе 181 сотрудник Авиалесоохраны Красноярского края, Новосибирска, Иркутской, Томской областей, республик Хакасия и Бурятия, задействовано 67 единиц техники. В Танде в борьбе с огнем задействованы самолет-амфибия МЧС Бе-200 и вертолет Ми-26, оборудованный водосливным устройством.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в Туве тушили 25 лесных пожаров на общей площади 26 тыс. 4 га.

С 17 августа в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим предполагает полный запрет на посещение лесов.

Тува лесные пожары
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