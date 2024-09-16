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Четыре человека ранены в результате обстрела города Сватово в ЛНР

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Сватово в Луганской народной республике, в результате ранены четыре человека, включая 13-летнюю девочку, сообщили в правительстве ЛНР со ссылкой на главу Минздрава региона Наталию Пащенко.

"ВСУ обстреляли центр города Сватово. В результате минно-взрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Пострадавшие доставленры в Сватовскую центральную горбольницу в состоянии средней степени тяжести.

ЛНР ВСУ Сватово
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