Число пострадавших при обстреле города Сватово в ЛНР увеличилось до 11

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших от обстрела центра города Сватово в ЛНР со стороны украинской армии возросло до 11, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

"В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы 6 мужчин, 4 женщины и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на Пащенко.

Глава Минздрава ЛНР уточнила, что троих пострадавших отправили на лечение в городскую больницу Старобельска, остальные находятся в местной центральной городской больнице.

Ранее в понедельник Пащенко сообщала о четверых пострадавших от обстрела Сватово со стороны ВСУ.