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Песков назвал провокацией приглашение Киевом представителей ООН в Курскую область

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали провокационным заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги, который сказал, что Украина пригласила представителей ООН и Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, где сейчас находятся ВСУ.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация. И, конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков ВСУ ООН Украина Красный Крест Курская область
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