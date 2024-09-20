Песков заявил, что планы военных в Курской области не могут быть публичными

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Курской области делают свою работу, их планы не могут быть публичными, но ситуация своевременно будет исправлена и контроль РФ везде будет восстановлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши военные делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен. Как и каким образом? Естественно, планы военных здесь не могут быть публичными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что на данный момент известно Кремлю по территориям Курской области, находящимся под контролем ВСУ, и комментируя заявление Киева о том, что попытки России вернуть их под свой контроль якобы были остановлены.

"У нас в этом никаких сомнений нет. Ситуация, конечно же там, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременном исправлена", - заявил он.