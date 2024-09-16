Лавров анонсировал проведение министерского заседание БРИКС на полях ГА ООН

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерское заседание БРИКС состоится в конце сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсудили подготовку к саммиту объединения в Казани в октябре нынешнего года и к проведению министерского заседания БРИКС в конце этого месяца в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Лавров в понедельник журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты.

Он отметил, что вступление Египта в БРИКС придало существенный импульс развитию отношений двух стран.