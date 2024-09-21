Эрдоган надеется на встречу с Асадом "на полях" ГА ООН для нормализации отношений

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что надеется на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом на следующей неделе "на полях" ГА ООН.

"Мы запросили встречу с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Ждем ответа другой стороны", - приводят западные СМИ слова Эрдогана, вылетевшего в субботу в Нью-Йорк.

Обе страны прекратили все отношения в 2011 году, после начала гражданской войны в Сирии. Эрдоган оказывал поддержку военизированным группировкам, противостоявшим Асаду. Тем не менее, в итоге сирийским правительственным войскам, в целом, удалось вернуть контроль над страной. В последние месяцы Анкара предпринимает усилия для восстановления отношений с Дамаском. Сирийская сторона подобные инициативы пока игнорирует.

До начала военных действий в Сирии Анкара была важным партнером Дамаска, в том числе - экономическим.

Заседания высокого уровня на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в этом году пройдут с 24 по 30 сентября.